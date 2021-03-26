В Киеве выбрали логотип для нового блюда-символа столицы

Олег Тимченко Жизнь столицы 03:15, 26.03.2021

На официальном туристическом портале Киева закончилось голосование за логотип для нового киевского гастрономического продукта "KYIV PIE", который презентовали 15 марта.

Как сообщили OBOZREVATEL в департаменте Управления туризма и промоций КГГА, желающие больше не смогут отдать свой голос за понравившийся вариант изображения.

"Официально голосование окончено – логотип выбрали. Кнопки (для голосования – Ред.) еще работают, но голоса больше не учитываются", – уточнили в департаменте.

Согласно данным сайта туризма, победил логотип под названием "Старославянский вязь".

Результат голосования.
Скриншот
Победитель, согласно выбору пользователей сайта.

Напомним, ранее киевлянам и гостям столицы предложили выбрать логотип для нового киевского гастрономического продукта "KYIV PIE".

Пользователям предлагают отдать свой голос за один из пяти вариантов. В частности: "Солнце над Днепром", "Старославянская вязь", "Объединение современности и традиций", "Украинский рожь" и "Колос".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie". Это пироги с разными начинками, которые, на ряду с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски, должны стать новыми кулинарными символами столицы.

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Кияни Жизнь столицы

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