У Києві обрали логотип для нової страви-символу столиці

На офіційному туристичному порталі Києва закінчилось голосування за логотип для нового київського гастрономічного продукту "KYIV PIE", який презентували 15 березня.

Як повідомили OBOZREVATEL в департаменті Управління туризму та промоцій КМДА, бажаючі більше не зможуть віддати свій голос за вподобаний варіант зображення.

"Офіційно голосування закінчено – логотип вибрали. Кнопки (для голосування – Ред.) ще працюють, але голоси більше не враховуються", – уточнили в департаменті.

Згідно з даними сайту туризму, переміг логотип під назвою "Старослов'янська в'язь".

Результат голосування. Скріншот

Переможець, згідно з вибором користувачів сайту.

Нагадаємо, раніше киянам та гостям столиці запропонували обрати логотип для нового київського гастрономічного продукту "KYIV PIE".

Користувачам пропонують віддати свій голос за один з п'яти варіантів. Зокрема: "Сонце над Дніпром", "Старослов'янська в'язь", "Об'єднання сучасності та традицій", "Український жито" та "Колос".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві презентували новий гастропродукт "Kyiv Pie". Це пироги з різними начинками, які, на ряду з київським тортом, "перепічкою" та котлетою по-київськи, повинні стати новими кулінарними символами столиці.