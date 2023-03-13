Захват центра Киева и установка блокпостов: в полиции рассказали, что планировали оккупанты в феврале 2022 года

Российская армия хотела в феврале 2022 года высадить десант в Киеве с последующим захватом его центральной части и установкой блокпостов. Соответствующие планы были зафиксированы на картах оккупантов.

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Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает ТСН. Конечным сроком выполнения замысла страна-террорист устанавливала 26 февраля прошлого года.

Так, по словам генерала, согласно найденным картам российских оккупантов, они планировали захватить Киев в течение трех дней после начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

"Возможности приземлиться оккупантам не дали. По найденным картам мы видели, что дальше в планах у россиян было приземление десанта в Киеве, захват центральной части, установка блокпостов. До субботы (26 февраля 2022 года. – Ред.) они планировали осуществить все это", – отметил Небытов.

Напомним, новая попытка наступления войск страны-агрессора РФ через Чернобыльскую зону отчуждения почти невозможна из-за болотистого характера местности весной. Кроме того, было проведено минирование территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина продолжает усиливать оборону своей столицы. Вокруг Киева строят огневые позиции и укрытия для Вооруженных Сил. Работы не прекращаются ни на минуту.

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