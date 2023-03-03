В полиции Киевщины оценили возможность новой попытки наступления окупантов через Чернобыльскую зону

Новая попытка наступления войск страны-агрессора РФ через Чернобыльскую зону отчуждения почти невозможна из-за болотистого характера местности весной. Кроме того, было проведено минирование территории.

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Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает ТСН. Защитники Украины готовы дать отпор врагу.

"С первого дня деоккупации там проводятся соответствующие фортификационные действия. Военные не перестают работать. Определенные задачи есть и у нас. Усиленные спецподразделения, сейчас у них есть соответствующая бронированная техника, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", – рассказал Небитов.

Генерал полиции добавил, что 80% территории Чернобыльской зоны отчуждения составляют болота, которые с наступлением весны фактически стали непроходимыми.

"Проведены минирования территории, другие серьезные мероприятия. Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор", – резюмировал Небитов.

Напомним, Украина усиливает оборону своей столицы. Вокруг Киева строят огневые позиции и укрытия для Вооруженных Сил. Работы не прекращаются ни на минуту.

Как сообщал OBOZREVATEL, для Киева был подготовлен специальный план действий на случай повторной попытки страны-агрессора захватить город. Но власти надеются, что враг не прибегнет к новой атаке.

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