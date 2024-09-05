Экологическая катастрофа на реках Сейм и Десна: что на самом деле обнаружено в воде и чем это грозит

В конце августа украинцы забили тревогу из-за массового мора рыбы и почерневшей воды в реке Сейм, которая течет из Курской области РФ (где идут боевые действия). Загрязнение достигло и Десны. Фактически на сегодня уже две области – Сумская и Черниговская, столкнулись с чрезвычайной ситуацией, на очереди может быть и Киевская. Изначально гослаборатория обнаружила в воде Сейма опасные пестициды, теперь же службы и ведомства говорят исключительно об "органических причинах" загрязнения.

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Что происходит, какими могут быть последствия – в материале OBOZ.UA.

Хроника катастрофы

Первые сообщения об экологической катастрофе на крупнейшем притоке Десны реке Сейм появились во второй половине августа. В Сумской акватории Сейма было зафиксировано значительное загрязнение воды и массовый мор рыбы. Власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды для хозяйственных нужд.

Как сообщила директор Департамента защиты окружающей среды и природных ресурсов Сумской облгосадминистрации Ирина Кашпур, ухудшение качества воды в реке Сейм возле села Мануховка Новослободской общины Конотопского района было зафиксировано еще 14 августа. В связи с этим был организован отбор и исследование воды по гидрохимическим, радиологическим и микробиологическим показателям.

Сумская областная военная администрация первой озвучила, что 19 августа в одной из проб было определено остаточное количество химических веществ, которые являются составляющих пестицидов, запрещенных к использованию украинским законодательством. В частности, гептахлора - в 7 раз от допустимой концентрации, и производных дуста – от 1,5 до 2 раз.

Загрязненная черная вода со зловонным запахом дошла и до Черниговской области, где также начался мор рыбы. В регионе тоже запретили купание и использование воды из Сейма и Десны.

А 28 августа городской голова Вышгорода Алексей Момот сообщил, что двумя днями ранее было проведено внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого решили запретить жителям купание и лов рыбы в Десне.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному л/с купаться, переправляться, рыбачить в Десне и ее заливах", – написал он.

Чиновник добавлял, что запрет касается Броварской, Вышгородской и Пирновской территориальных громад и будет действовать до получения безопасных показателей от экологов. Позже он удалил это сообщение, но на него отреагировала Киевская областная военная администрация.

Там сообщили, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержимое кислорода также был в пределах нормы, а фактов мора рыбы не обнаружено.

Несмотря на такие успокоительные выводы, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС все же рекомендовала для предотвращения негативного влияния на здоровье населения не пользоваться водой реки Десна, запретить купание и вылов рыбы в ней. Также нельзя использовать речную воду для хозяйственных нужд и поить ею скот.

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ 27 августа сообщили, что массовая гибель рыбы была связана с критически низким уровнем растворенного в воде кислорода (менее 1 мг/л при минимально допустимой норме 4 мг/л). А снижение уровня кислорода вызвано органическими веществами, попавшими в водную среду.

Что послужило причиной?

Сумские волонтеры, первые забившие тревогу из-за мора рыбы в Сейме, предполагают, что это россияне намеренно отравили воду выше по течению в Курской области. Версию о загрязнении реки именно на территории РФ косвенно подтверждала и информация Сумской ОВА: сначала черную воду и мор рыбы зафиксировали на территории Новослободской, Буринской, Путивльской громад – то есть как раз на границе с РФ.

Госэкоинспекция 26 августа также сообщила, что помутнение воды в Сейме недалеко от государственной границы может свидетельствовать о сбросе неизвестных веществ к реке именно на территории России. По имеющейся у инспекции информации, в результате боевых действий на территории Курской области РФ были разрушены или повреждены в поселке городского типа Теткино сахарный и спиртовой заводы, а также кожевенное производство - сливы этих предприятий якобы и могли повлечь загрязнение.

27 августа в Госагентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ сообщили, что был сброс отходов неизвестных веществ.

"Враг продолжает совершать экологические преступления. Так, начиная с 14 августа, вероятно сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, террористы России повлекли за собой масштабное загрязнение водоема. По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды Сейм зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ", – заявили в Госагентстве. Также там сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство.

Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба в эфире телемарафона 31 августа сообщил, что виной может быть нарушение процессов на территории Российской Федерации.

"Скорее всего причиной загрязнения воды стало нарушение процессов на очистных сооружениях или на складских помещениях на территориях РФ" – сказал он.

То есть причины произошедшего могут быть разными, однако наши специалисты конечно же не могут провести нужные исследования на территории РФ. "Мы можем только реагировать постфактум на последствия уже на территории Украины", – рассказал нам сотрудник инспекции.

Что в воде и какие последствия?

Было всего два упоминания, что в воде Сейма, исследуемой в Сумской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, выявлено значительное превышение содержания пестицидов (4,4-ДДЕ; 4,4-ДДД; гептахлор) в 2 -7 раз от предельно допустимых концентраций. Впоследствии службы и ведомства говорили исключительно об органике – в частности, о превышении аммония в пробах воды из рек.

По словам начальника управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентины Тищенко, эти вещества вредны для организма человека. И наибольшую опасность представляет их попадание с продуктами питания, с водой в водоеме, с питьевой водой, поскольку эти вещества способны накапливаться в тканях организма и вызывать токсические и другие опасные эффекты, а также стойкие расстройства здоровья у людей.

В частности в Черниговской области было также зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации железа в воде. А это, говорят врачи, может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта и возникновению аллергических реакций.

Подробные данные лабораторных исследований не публикуются, что вызывает у жителей регионов, где текут Сейм и Десна, массу вопросов и недоверие к информации властей.

"Мы переживаем, что в воде все же могут быть пестициды и прочая дрянь. Почему бы не выкладывать ежедневно результаты анализов? Тогда всем было бы спокойнее", – рассказали нам жители Сумского района. В частности они утверждают, что "пару дней назад был новый сброс в Сейм". "Снова дикий смрад, черная вода", – говорят они. Однако в официальных источниках OBOZ.UA это не удалось подтвердить.

Оперативно получить детальные данные о состоянии воды и местным жителям и журналистам очень сложно, для этого требуется отправить информационный запрос (как это, например, нам предложили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины). А на него ведомства могут отвечать пять рабочих дней.

В Госпродпотребслужбе Украины OBOZ.UA сообщили, что мониторинг состояния качества воды в реках Сейм и Десна ведется ежедневно, берутся пробы. "Сейчас (по состоянию на 4 сентября. – Ред.) никаких превышений высокотоксичных компонентов не выявлено, фиксируется только загрязнение органического характера", – объяснили нам.

Тем временем в Facebook-группе Путивльской ОТГ выложили результаты независимой экспертизы воды из реки Сейм.

"В одной из лабораторий г. Киева небезразличным к судьбе Сейма человеком была заказана независимая экспертиза воды из реки Сейм. Забор воды был произведен еще 21 августа 2024 года на местном пляже. Результаты экспертизы выносим на широкую общественность", – написал модератор.

Фактически они подтвердили озвученную властями информацию. Также результат исследования показал и серьезное превышение уровня марганца в Сейме. Проникновение его через кожу минимальное, а вот если в питьевой воде марганца много (например, из скважины) или в еде – это уже опасно для здоровья.

Но не только использование воды из загрязненной реки может привести к серьезным последствиям. Например, Кролевецкий горсовет призвал жителей общины не посещать прилегающую к реке Сейм территорию до нормализации показателей воздуха. А жителям сел Камень и Мутин, проживающих рядом с рекой Сейм порекомендовали плотно закрывать двери и окна, чтобы предотвратить проникновения вредных веществ в жилье.

Оказалось, что Конотопский районный отдел Сумского областного центра контроля и профилактики болезней провел лабораторные исследования проб атмосферного воздуха. Они были отобраны в районе вышеупомянутых сел 31 августа у берега реки Сейм. По результатам исследований️ было выявлено превышение аммиака и сероводорода. Дышать таким "коктейлем" – небезопасно.

Как ликвидируют последствия

Река Сейм протекает в Курской области РФ, затем она впадает в Десну в Черниговской области. В свою очередь Десна впадает в Днепр возле Киева. Таким образом экокатастрофа уже затронула жителей двух регионов Украины и может затронуть третий.

Правда, по состоянию на сегодняшний день в Киевской области мора рыбы не обнаружено, да и пробы воды тут в Десне – в норме. Это нам подтвердили в Госагентстве водных ресурсов Украины.

На территории Сумской и Черниговской областей сейчас полным ходом идет сбор и захоронение мертвой рыбы при помощи заграждающих сетей – ее очень много. А местные жители в меру своих возможностей переносят живую в близлежащие водоемов – таким образом спасая ее.

Проводятся и мероприятия по абсорбции загрязняющих веществ в реке Десна путем внесения в поверхностные воды активного ила. Осуществляется искусственная аэрация водоемов, направленная на насыщение их кислородом. Цель – усилить действие внесенных бактерий и улучшить качество воды.

А в связи с тем, что в воде Сейма происходит оседание взвешенных веществ на дно реки – проведение искусственной аэрации или других мер по восстановлению этой реки осуществить невозможно, так как это может привести к повторному загрязнению водоема. "Мероприятия по оздоровлению реки обязательно будут проведены после определения безопасного метода проведения работ и преодоления последствий чрезвычайного происшествия", – сообщил заместитель главы Госводагентства Игорь Гопчак.

По его словам, загрязняющие вещества достигнут Чернигова ориентировочно 5-6 сентября.

Что касается питьевой воды, то для населения Черниговской и Сумской областей она не берется из Сейма и Десны. Теперь важно не допустить, чтобы загрязненные воды не дошли до питьевого водозабора Киева.

Судя по всему, эта ситуация далеко не то что не одного дня и даже не месяца, а как бы не лет. Уже нанесен серьезный вред экосистеме регионов, гибнет фауна, и сейчас одна из первоочередных задач – минимизировать угрозу для здоровья людей.