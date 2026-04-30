Забрал даже вещи: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту, который ударил и ограбил раненого военного. Фото

В Киеве суд вынес приговор рецидивисту, который ограбил защитника Украины. Злоумышленник ударил военного, а затем забрал сумку с деньгами и даже вещи.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой чим лет.

Что известно

По словам правоохранителей, в марте они получили сообщение от прохожих, что в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады неизвестный избил мужчину и забрал его вещи. На месте происшествия следователи установили, что потерпевший – 36-летний военнослужащий, который находится в столице на реабилитации после ранения на фронте.

"Воин рассказал, что между ним и мужчиной произошел конфликт, во время которого нападавший ударил его кулаком в лицо. От удара потерпевший упал на землю, а злоумышленник забрал его сумку с деньгами, документы и даже вещи – кроссовки и кепку. После содеянного нападавший скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники разыскали и задержали злоумышленника недалеко от места происшествия, а похищенные вещи изъяли. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее неоднократно имел проблемы с законом, в частности уже совершал хулиганства и грабежи.

Тогда задержанному сообщили о подозрении в совершении грабежа (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), а по завершению досудебного расследования полицейские направили обвинительный акт в суд. Сейчас приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным в совершении преступления и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!