В Киеве рецидивист напал на продавщицу и ограбил магазин: преступление зафиксировала камера. Видео

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил магазин в Днепровском районе. Злоумышленник ударил продавщицу, разбил стеклянную дверь и убежал с товаром.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о грабеже в магазине в Днепровском районе на улице Пражской. Как установили следователи, один из посетителей начал складывать товар с полок в свой рюкзак.

Когда продавщицы сделали ему замечание, мужчина ударил одну из женщин, выбил ногой стекло во входной двери и убежал.

"Оперативники разыскали нарушителя. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей, нанесение телесных повреждений и совершение наркопреступлений. Отбыв наказание, надлежащих выводов мужчина не сделал и в очередной раз нарушил закон", – констатировали в пресс-службе.

По факту грабежа, соединенного с насилием, совершенного повторно, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению на Оболони. Злоумышленник во время свидания, начал угрожать насилием женщине, а затем забрал ее деньги.

