Забитые станции и спальники на полу: как украинцы пережидали воздушную тревогу 22 марта в метро Киева. Фото

В Киеве в пятницу, 22 марта, во время воздушной тревоги станции столичного метрополитена буквально превратились в островки безопасности. Многие киевляне вместе со своими домашними любимцами пережидали в подземке очередную российскую ракетную атаку.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Украинцев снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Утром в пятницу, 22 марта, страна-террорист РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. После объявления воздушной тревоги многие жители Киева отправились пережидать опасность в укрытие, в частности в метрополитен.

На станциях для граждан при необходимости работники подземки выдавали стулья, чтобы не стоять в течение всего времени, пока подразделения ПВО отражали ракетную атаку врага. Стоит добавить, что украинцы не забывали о безопасности своих любимцев, держа их на руках и в специальных переносках.

По словам работников столичной подземки, в отличие от утра 21 марта, когда враг ракетами атаковал столицу, 22 марта на станциях, в частности синей ветки, находилось гораздо больше людей.

Следует добавить, что, согласно официальным данным КГГА, в ночь на пятницу, 22 марта, во время воздушной тревоги на станциях КП "Киевский метрополитен" укрывались более 35 тысяч человек, из которых 3440 – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время массированной ракетной российской атаки на станциях метрополитена скрывались почти 25 тысяч человек. Из них около 3 тысяч – дети.

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