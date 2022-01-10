За уборкой снега в Киеве можно следить онлайн

В сети можно отследить, как коммунальные службы убирают столичные улицы от снега. С воскресенья в городе работает более 300 единиц спецтехники.

Соответствующие данные размещены на интерактивной карте портала Киев цифровой. Кроме того, к ликвидации последствий снегопада привлекли 3,5 тысячи работников коммунальных управляющих компаний.

"Дорожники продолжают расчищать город от снега. Основные работы проделали ночью. С вечера на дорогах, мостах и тротуарах работают 345 единиц спецтехники. Среди них 121 единица – для очистки тротуаров и велодорожек. Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестницы расчищают 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке", – рассказали в пресс-службе КГГА.

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В Киевской городской госадминистрации уточнили, что в общей сложности для борьбы с последствиями непогоды коммунальщики подготовили почти 9 тысяч тонн посыпных материалов.

Напомним, на въездах в Киев в воскресенье, 9 января, образовались многокилометровые пробки из-за возвращения жителей столицы после новогодних праздников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что основной причиной пробок на дорогах Киевщины, которые зафиксировали вечером 9 января, стало большое количество возвращавшихся с отдыха жителей столицы. Кроме того, на скорость авто повлияли погодные условия.