Выстоял 50 раундов: Виталий Кличко отмечает юбилей. Фото

Во вторник, 19 июля, свой 50-летний юбилей отмечает мэр Киева, всемирно известный боксер Виталий Кличко. В 2020 году он во второй раз был переизбран на должность мэра столицы.

Кличко уже поздравил себя в социальной сети Instagram. Он также опубликовал фото с боксерского ринга (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Друзья! Первые 50 раундов выстоял! Продолжение следует..." – написал мэр Киева.

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Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в поселке Беловодское в Кыргызстане в семье военнослужащего, род которого ведет свое начало от казаков. В 1980-85 годах семья Кличко проживала в чешском городе Мимон. В 1985 году они переехали в Киев.

Свой первый профессиональный боксерский поединок Виталий Кличко провел в 1996 году. Уже в 1998-м он стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO, а в 2004 году – чемпионом мира по версии WBC.

Мэр Киева провел 47 боев, в которых потерпел всего два поражения. В 2012 году оставил спортивную карьеру, но продолжает тренироваться и остается в отличной форме.

Кличко принимал активное участие в Революции Достоинства, а 25 мая 2014 года был избран мэром столицы. Новый глава начал активную борьбу с МАФами, стал обустраивать велодорожки, парки и скверы.

После обрушения конструкций Шулявского путепровода мэр Киева заявил, что столичные мосты "устали" и начал масштабную программу обновления столичной инфраструктуры. В городе появились велодорожки, на основных магистралях для общественного транспорта выделили отдельную полосу.

Благодаря усилиям мэра был кардинально обновлен киевский зоопарк. Он любит кормить животных и постоянно публикует видео с подарками для жителей зоосада.

Изречения мэра Кличко разобрали на цитаты, и они гуляют среди жителей столицы, оценивших его шутки. Мэр не теряет чувства юмора и ныне, он даже издал книгу со своими самыми известными фразами.

Недавно известный блогер Иван Марунич написал хит "Я стану мэром", который посвятил главе столицы. Кличко записал видеоответ, и песня тут же стала популярной.

Мы поздравляем юбиляра и желаем ему крепкого здоровья и новых свершений. Чтобы раундов было еще минимум 50!

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мэр Киева показал видео с основными моментами своей жизни. В мини-фильме говорится о брате Владимире, о семье, окружении, достижениях и успехах.