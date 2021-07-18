Кличко к 50-летию показал видео с основными моментами своей жизни

Мэр Киева Виталий Кличко, который 19 июля будет отмечать 50-летний юбилей, показал видео с основными моментами своей жизни. В минифильме говорится о брате Владимире, их семье, окружении, достижениях и успехах.

Обнародовал видео Кличко на своей странице в Facebook. В него, в частности, вошли уникальные кадры из личного архива спортсмена и политика.

"Друзья! Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной?.. Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил – это моя история. И история людей, которые были рядом, и которые сегодня рядом со мной. Когда я выбрал своим девизом слова: Нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть – если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного! С таким настроением я и буду встречать завтра свои 50. Всего 50. Потому что впереди еще много историй!" – отметил Кличко.

Видео дня

Фильм показывает начало карьеры легендарного спортсмена, его путь к чемпионству в боксе, затем депутатство в Киевсовете, украинском парламенте, участие в Революции Достоинства и деятельность на посту мэра столицы.

Ранее OBOZREVATEL показал, как менялись братья Кличко на протяжении спортивной карьеры.