Выпускник из Киева сдал все ВНО на 200 баллов: ему будут платить по 10 тысяч гривен каждый месяц

В Киеве выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко единственный в нашей стране, кто составил три ВНО -2021 на 200 баллов. Имя подростка-вундеркинда Денис Кинзерский.

Об тщательного ученика рассказали в сюжете ТСН. Парень рассказал журналистам, на что потратит президентскую стипендию за отличный результат независимого оценивания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На 200 баллов подросток сдал тесты по химии, биологии и математики. По украинскому языку выпускник получил 196 баллов. Денис стал настоящей гордостью физмат лицея и поразил некоторых учителей. Прежде всего результатом по математике.

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"У меня в школьном аттестате по геометрии 11 по алгебре 10. Достичь таких результатов на ВНО мне удалось благодаря хорошим учителям лицея и репетиторам", – рассказал Денис Кинзерский.

Парень очень любит биологию и планирует изучать ее в Институте высоких технологий КНУ. За такие результаты ВНО Денис будет получать президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен ежемесячно в течение одного года. Кроме того, за ним сохранится право на получение студенческой стипендии.

Денис Киндзерский планирует откладывать свою стипендию на обучение и на получение второго высшего образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания, однако результаты тестирования очень удивили абитуриентов и их родителей. Например, математику не смогли составить более 30% участников ВНО.