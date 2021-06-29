В Киеве стартовала дополнительная сессия ВНО: расписание

В Киеве началась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Она продлиться до 14 июля, а результаты будут обнародованы 23 июля.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, в этом году в организации ВНО участвуют почти девять тысяч педагогов столицы.

"Сама сессия ничем не будет отличаться от предыдущей и предусмотрена для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО-2021", – отметил Мондриевский.

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Замглавы КМДА добавил, что каждый участок, где будут проводить дополнительную сессию, будет обеспечена всем необходимым.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, 29 июня состоится ВНО по химии, 1 июля – по английскому языку, 2 июля – по немецкому языку, 5 июля – по испанскому языку, 6 июля – по французскому языку.

7 июля – по математике и математике уровня стандарта, 8 июля – по физике, 9 июля ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 12 июля – ВНО по истории Украины, 13 июля – по биологии, 14 июля – по географии.

Ранее OBOZREVATEL– сообщал, что в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников школ в 2021 году, а внешнее независимое оценивание (ВНО) будут сдавать только те, кто будет поступать в вузы.