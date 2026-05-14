Выбитые окна и стены: в Киеве на Оболони в результате обстрела РФ поврежден бизнес-центр. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в результате ночной комбинированной атаки РФ был поврежден бизнес-центр. В частности, в здании выбиты окна, повреждены стены и припаркованные рядом автомобили.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в нос с 13 на 14 мая Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью дронов и ракет. В Оболонском районе был поврежден один из бизнес-центров – в результате атаки в здании выбиты окна, повреждены стены и уничтожено несколько припаркованных рядом автомобилей.

Сейчас на месте происшествия уже работают коммунальщики, которые убирают улицу – из-за большого количества обломков и строительных конструкций проезд полностью перекрыт. Кроме того, на месте находятся правоохранители, которые фиксируют очередное преступление страны-террориста.

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

