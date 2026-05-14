Министерство здравоохранения Украины

42 тысячи гривен у врача скорой.

Звучит красиво. Почти как "бесплатная медицина", "реформа завершена" и "пациент в центре системы".

Где-то сейчас один врач скорой, который после суток в машине с пробегом как у Boeing, читает это между вызовом на инсульт и бабушкой с давлением 240, и нервно ищет, где именно ему выдают эти мифические 42 тысячи. Возможно, в параллельной реальности. Рядом с единорогами, честными тендерами и больницами без благотворительных взносов.

Особенно смешно звучит слово "средняя",

Это магическая бухгалтерская анестезия. Когда один руководитель получает космическую надбавку, несколько человек имеют доплаты за фронтовые регионы, а потом все это аккуратно перемешивают в статистическом блендере и получают "среднюю температуру по реанимации".