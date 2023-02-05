Временами небольшой снег и местами гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 6 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 6 февраля, облачно, временами небольшой снег. Синоптики предупредили, что на дорогах региона местами гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 февраля. Облачно, временами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 4-6°С, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Добавим, 2 февраля сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница животного рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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