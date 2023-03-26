Временами дождь и до +15°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 26 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 26 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, западный 7-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 26 марта. Облачно с прояснениями, временами дождь. Температура в области ночью 4-9°С тепла, днем 10-15°С, в Киеве ночью 7-9°С, днем 11-13°С выше нулю". – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +12°С…+14°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +13°С…+15°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 26 марта в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночной дождь закончился еще до рассвета. Днем он усилится и начнется снова, но ближе к вечеру прекратится.

Стоит отметить, что начиная с 28 марта в Киевской области ожидается снижение температуры и осадки. 28 марта дождь и мокрый снег; температура в течение суток 1-3°С тепла. 29 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!