Враг уничтожает нашу историю: Кличко посетил место обстрела Киево-Печерской лавры со стороны РФ. Видео

В Киеве аварийно-спасательные службы продолжают ликвидировать последствия террористической атаки РФ в ночь на понедельник, 15 июня. В городе повреждены жилые дома и исторические здания, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Что известно

"Аварийно-спасательные службы продолжают работать над ликвидацией последствий массированной атаки врага на столицу", — рассказал Кличко.

По словам мэра, прошлой ночью в Киеве погибли пять человек, а пострадали – 35. Среди них – двое детей и беременная женщина.

– Кличко подчеркнул, что враг наносил удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, предприятиям, а также – по киевским святыням, в том числе была атакована Киево-Печерская лавра. Враг попал в крышу Успенского собора на территории заповедника, который является наследием ЮНЕСКО и частью древнего города. В настоящее время спасатели локализовали пожар.

Главные истории дня

"Напротив Лавры – пожар и повреждения в Художественном арсенале. Национальном культурно-художественном и музейном комплексе. Пострадала также киностудия имени Довженко. Враг уничтожает нашу историю, пытается выжечь все украинское. Но Киев столько веков стоял. Выстоит и залечит раны и сейчас", — – резюмировал Кличко.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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