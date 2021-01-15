Врачи признали, что в Киеве аврал с COVID-19: больных больше, чем в статистике

В Киеве количество больных COVID-19 в разы больше официальной статистики, потому что украинцы не делают тесты, а сразу начинают лечение.

Об этом OBOZREVATEL рассказали столичные медики. Семейные врачи признались, что не видят смысла отправлять пациентов на ПЦР-тесты, особенно бесплатные. Потому что все равно результаты придут через несколько дней, а человека лечить нужно сейчас.

"Мы уже научились отличать коронавирус. И главное знаем, как будет протекать болезнь, тяжело или нет. Поэтому начинаем сразу лечить, а не тестировать. Тем более эффективность наших ПЦР-тестов очень низкая. Я не знаю, в чем причина – в том, как их делают или какие тесты закупают", – анонимно поделилась семейный врач Шевченковского района Киева.

Другая врач этого же района добавила, что больных в столице намного больше, чем показывает статистика.

"Болеют семьями, никто тесты не хочет сдавать, потому что и так ясно, что это коронавирус. Если в семье нет пожилых или людей с диабетом, больным сердцем, то никто на тесты деньги не тратит. Покупают лекарства. И я бы не сказала, что у меня стало меньше пациентов, каждый день телефон красный от звонков. А после новогодних праздников и отпусков готовлюсь просто к авралу", – отметила врач.

Полный текст материала о ситуации с COVID-19 в Киеве читайте в ближайшее время на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области коронавирусом заразились уже более 186 тысяч человек.