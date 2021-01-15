В Киеве и области коронавирусом заразились уже более 186 тысяч человек

Киев и область снова попали в список регионов-лидеров по наибольшему количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки такой диагноз поставили 896 и 588 жителям соответственно.

На утро 15 января на Киевщине, вместе со столицей, подтверждено 186 344 заражений. Обновленные данные появились на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно им, от COVID-19 в Киеве умерли 20 человек за сутки, в общем 2161. За это же время 822 смогли побороть болезнь, а всего вылечились 46 349. В столице количество заражений пересекло отметку в 121 082.

В Киевской области в целом выявлено 65 262 инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки болезнь унесла 8 жизней, а с начала пандемии от нее умерли 1050 человек. Однако еще 516 жителей региона выздоровели, в общем 44 960.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время действия карантина в общественном транспорте Киева люди почти не соблюдают дистанцию и нередко игнорируют ношение масок. Был опубликован фоторепортаж о столпотворении в транспорте, который курсирует в столице.