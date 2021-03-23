Врач из Киева – о ситуации в стационаре: кислородных коек все меньше, а больные прибывают чаще

На передовой борьбы с коронавирусом в Киеве возникла очень сложная ситуация: количество кислородных коек во всех столичных профильных больницах критически уменьшается, больные прибывают все чаще, а врачи, находясь на грани морального и физического истощения, признают, что тяжелый COVID-19 плохо лечится амбулаторно.

Так происходящее описал инфекционист столичной городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в Facebook. Однако он указал и на позитив, который, правда, состоит в "более глобальном ракурсе".

"Что у нас сейчас на передовой? Какие особенности наблюдаем? Есть хорошее, есть и плохое. Плохое, конечно, что больных очень много. И есть тяжелые кислородные пациенты, которые без стационарной помощи не имеют шансов на спасение. Но там такой шанс и возможность у них есть. Госпиталь, по сравнению с прошлым годом, гораздо лучше оснащен. Все кровати кислородные. Медикаментов хватает. И есть опытный персонал. Уставший, измученный, но знающий свою работу", – отметил медик.

Далее Дубровский описал позитив, который видит в этой ситуации. Так, по его убеждению, в стационаре, по крайней мере его медучреждения, болеют исключительно те, кто не болел раньше. Это, по словам врача, очень важно для понимания того, что происходит с пандемией коронавируса в мире в целом.

"Те, кто уже переболел, надежно защищены от повторных заражений. Что бы там ни писали на просторах соцсетей, у нас таких больных нет. Где-то кто-то болеет повторно, но количество таких мизерное. И это, пожалуй, не тяжелые больные. Ведь в стационаре таких я не вижу", – подчеркнул он.

Коронавирусом сейчас болеют те, кто не болел раньше, – Дубровский

Также, добавил врач, на первый взгляд кажется, что удельный вес госпитализированных пациентов без сопутствующих болезней увеличился. Но действительно тяжелые больные – не просто с COVID-19, а с букетом хронических заболеваний.

"Возможно, зимний авитаминоз и иммунное истощение тоже играют свою роль. Вместе с циркулирующими новыми штаммами все это дает такой значительный прирост новых пациентов", – отметил медик.

Поскольку болеют только те, кто еще не болел раньше, он предположил, что эта волна достаточно быстро закончится.

"Надо продержаться недели три или месяц, и эпидемия снова сойдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией в октябре-декабре 2020 года. Есть предположение, что переболевшие первым штаммом вместе с больными сейчас британским и другими мутациями наконец завершат формирование полноценного коллективного иммунитета и к началу лета все станет на свои места", – выразил надежду Дубровский.

Медик отметил, что задачей врачей сегодня остается – своевременно и полноценно оказывать помощь тяжелым больным, что они и делают, несмотря на значительную нагрузку, усталость и отсутствие новых свежих сил.

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