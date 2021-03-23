Лікар із Києва – про ситуацію в стаціонарі: кисневих ліжок дедалі менше, а хворі прибувають частіше

На передовій боротьби з коронавірусом у Києві виникла дуже складна ситуація: кількість кисневих ліжок у всіх столичних профільних лікарнях критично зменшується, хворі прибувають дедалі частіше, а лікарі, на межі морального та фізичного виснаження, визнають, що важкий COVID-19 погано лікується амбулаторно.

Так те, що відбувається, описав інфекціоніст зі столичної міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у Facebook. Водночас він вказав навіть на позитив, який, щоправда, полягає у "більш глобальному ракурсі".

"Що в нас зараз на передовій? Які особливості спостерігаємо? Є хороше, є і погане. Погане, звісно, що хворих дуже багато. І є важкі кисневі пацієнти, які без стаціонарної допомоги не мають шансів на порятунок. Але там такий шанс і можливість у них є. Госпіталь, порівняно з минулим роком, набагато краще оснащений. Всі ліжка кисневі. Медикаментів вдосталь. І є досвідчений персонал. Стомлений, змучений, але який знає свою роботу", – зазначив медик.

Далі Дубровський описав позитив, який бачить у цій ситуації. Так, на його переконання, у стаціонарі принаймні його медустанови хворіють винятково ті, хто не хворів раніше. Це, за словами лікаря, дуже важливо для розуміння того, що відбувається з пандемією коронавірусу у світі загалом.

"Ті, хто вже перехворів, міцно захищені від повторних заражень. Що б там не писали на просторах соцмереж, у нас таких хворих немає. Десь хтось хворіє, звісно, вдруге, але кількість таких мізерна. І це, мабуть, не важкі хворі. Адже в стаціонарі таких я не бачу", – наголосив він.

На коронавірус нині хворіють ті, хто не хворів раніше, – Дубровський

Також, додав лікар, на перший погляд здається, що питома вага госпіталізованих пацієнтів без супутніх хвороб побільшала. Але дійсно важкі хворі – не просто з COVID-19, а з букетом хронічних захворювань.

"Можливо, зимовий авітаміноз та імунне виснаження теж відіграють свою роль. Разом із циркулюючими новими штамами все це дає такий значний приріст нових пацієнтів", – зауважив медик.

Оскільки хворіють лише ті, хто ще не хворів раніше, він припустив, що ця хвиля досить швидко закінчиться.

"Треба протриматися тижнів три чи місяць, і епідемія знову зійде на мінімальний рівень. За аналогією з ситуацією у жовтні-грудні 2020 року. Є припущення, що перехворілі на перший штам разом із хворими зараз на британський та інші мутації нарешті завершать формування повноцінного колективного імунітету і до початку літа все стане на свої місця", – висловив сподівання Дубровський.

Насамкінець медик зазначив, що завданням лікарів сьогодні залишається своєчасно та повноцінно надавати допомогу важким хворим, що вони й роблять, незважаючи на значне навантаження, втому та відсутність нових свіжих сил.

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