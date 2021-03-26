Возле аэропорта "Борисполь" произошел сильный пожар

Василий Михальчук Жизнь столицы 12:11, 26.03.2021 Обновлено: 12:51, 26.03.2021

В пятницу, 26 марта, на Киевщине произошел сильный пожар возле международного аэропорта "Борисполь".

Об этом свидетельствуют информированные источники OBOZREVATEL.

По сообщению очевидца, пожар начался утром, 26 марта, в Бориспольском районе, недалеко от аэропорта. Огромные столбы черного дыма виднелись за несколько километров от места ЧП.

Предварительно горела трава. Информации о пострадавших нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, в среду, 24 марта, горел дом, расположенный по улице Саксаганского, 38. Из-за сильного пожара даже перекрывали движение на одном из участков улицы. К счастью, обошлось без потерпевших.

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Кияни Жизнь столицы

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