Біля аеропорту "Бориспіль" сталася сильна пожежа

Василь Михальчук Життя столиці 12:11, 26.03.2021 Оновлено: 12:51, 26.03.2021

У п'ятницю, 26 березня, на Київщині сталася сильна пожежа біля міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляють інформовані джерела OBOZREVATEL.

За повідомленням джерела, пожежа почалася вранці, 26 березня, в Бориспільському районі, недалеко від аеропорту. Величезні стовпи чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної пригоди.

Попередньо горіла трава. Інформації про постраждалих немає.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, в середу, 24 березня, сталася пожежа в будинку, розташованому на вулиці Саксаганського, 38. Через сильну пожежу навіть перекривали рух на одній із ділянок вулиці. На щастя, обійшлося без потерпілих.

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