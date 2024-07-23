Восстановят в первоначальном виде: Департамент охраны культурного наследия и владельцы усадьбы Зеленских подписали меморандум. Фото

Владельцы усадьбы Зеленских, несанкционированно разрушенной в Киеве 19 июля, подписали с департаментом охраны культурного наследия КГГА меморандум о восстановлении здания. Согласно подписанному документу именно владельцы здания обязуются восстановить его в том виде, который здание имело.

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он добавил, что, несмотря на достигнутую договоренность, городские власти не отказываются от иска к владельцам здания.

По словам городского головы, подписанный документ обязывает владельцев здания "сотрудничать с городскими властями и общественностью по созданию проекта восстановления, оформления всех необходимых по закону разрешений и документов, открытости всего процесса восстановления усадьбы в том виде, какой она имела".

"Но, как я вчера заявил, город подаст иск в суд к застройщику, незаконно снесшему усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. С требованием заново отстроить усадьбу. Чтобы у городских властей были законные рычаги влияния на выполнение подписанного меморандума и обещаний владельцев дома", – объяснил Кличко.

Также городские власти настаивают, чтобы правоохранители обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы, и привлекли их к ответственности.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет об усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в 1890 году.

Они уже сообщили о подозрении одному из владельцев, по указанию которого, по информации следствия, было снесено историческое здание. Им оказался 32-летний житель столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице несанкционированно снесли усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении здания.

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