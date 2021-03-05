В центре Киева 300 домов остались без воды: список улиц

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Жизнь столицы
7,2 т.
Центр Киева остался без воды

В центре Киева вечером в пятницу, 5 марта, из-за аварийной ситуации часть домов по как минимум 14 улицам остались без воды.

По состоянию на 17:15 проблемы с водоснабжением наблюдались у около 300 домов. Об этом сообщается на Facebook-странице Киевводоканала.

Причиной аварии в службе назвали то, что водопроводная станция Десна 3-го подъема была обесточена.

Авария затронула такие улицы:

  • Институтская,

  • Мазепы,

  • Банковая,

  • Московская,

  • Коновальца,

  • Лейпцигская,

  • бульвар Леси Украинки;

  • Печерский спуск,

  • Орлика,

  • Грушевского,

  • Лютеранская,

  • Левандовского,

  • Богомольца,

  • Лаврская.

В 18:45 на ВНС "Десна 3-й подъем" было восстановлено энергопитание по резервной кабельной линии. Около 19:00 включили насосный агрегат.

В Киевводоканале также добавили, что причину отключения электричества устанавливают.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, задолженность киевлян за отопление и горячую воду составляет около 4,2 миллиарда гривен. Наибольшая – в Соломенском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.

В целом задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областикоммунальные услугиКиевводоканал