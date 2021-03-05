В центре Киева 300 домов остались без воды: список улиц

В центре Киева вечером в пятницу, 5 марта, из-за аварийной ситуации часть домов по как минимум 14 улицам остались без воды.

По состоянию на 17:15 проблемы с водоснабжением наблюдались у около 300 домов. Об этом сообщается на Facebook-странице Киевводоканала.

Причиной аварии в службе назвали то, что водопроводная станция Десна 3-го подъема была обесточена.

Авария затронула такие улицы:

Институтская,

Мазепы,

Банковая,

Московская,

Коновальца,

Лейпцигская,

бульвар Леси Украинки;

Печерский спуск,

Орлика,

Грушевского,

Лютеранская,

Левандовского,

Богомольца,

Лаврская.

В 18:45 на ВНС "Десна 3-й подъем" было восстановлено энергопитание по резервной кабельной линии. Около 19:00 включили насосный агрегат.

В Киевводоканале также добавили, что причину отключения электричества устанавливают.

Как сообщал OBOZREVATEL, задолженность киевлян за отопление и горячую воду составляет около 4,2 миллиарда гривен. Наибольшая – в Соломенском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.

В целом задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.