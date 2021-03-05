В центре Киева 300 домов остались без воды: список улиц
В центре Киева вечером в пятницу, 5 марта, из-за аварийной ситуации часть домов по как минимум 14 улицам остались без воды.
По состоянию на 17:15 проблемы с водоснабжением наблюдались у около 300 домов. Об этом сообщается на Facebook-странице Киевводоканала.
Причиной аварии в службе назвали то, что водопроводная станция Десна 3-го подъема была обесточена.
Авария затронула такие улицы:
Институтская,
Мазепы,
Банковая,
Московская,
Коновальца,
Лейпцигская,
бульвар Леси Украинки;
Печерский спуск,
Орлика,
Грушевского,
Лютеранская,
Левандовского,
Богомольца,
Лаврская.
В 18:45 на ВНС "Десна 3-й подъем" было восстановлено энергопитание по резервной кабельной линии. Около 19:00 включили насосный агрегат.
В Киевводоканале также добавили, что причину отключения электричества устанавливают.
Как сообщал OBOZREVATEL, задолженность киевлян за отопление и горячую воду составляет около 4,2 миллиарда гривен. Наибольшая – в Соломенском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.
В целом задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.