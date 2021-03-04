Киевляне должны за тепло и горячую воду миллиарды гривен: как реструктуризировать задолженность
Жители Киева могут реструктуризировать долги за отопление и горячую воду. Коммунальщики назвали специальный механизм.
Как сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго", задолженность за эти коммунальные услуги оставляет около 4,2 миллиарда гривен. Наибольшая есть в Соломенском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.
Для того, чтобы решить проблему долгов можно в Центр коммунального сервиса (ЦКС) с помощью мессенджера в соцсетях и предоставить фото или сканкопии следующих документов:
паспорта или документа, который его заменяет (все заполненные страницы)/ID-карты;
справки о присвоении идентификационного номера;
правоустанавливающего документа на квартиру или выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество;
доверенности, если договор будет заключать уполномоченное лицо.
Также для заключения соглашения о реструктуризации можно обратиться с письмом к СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" по адресу ул. Жилянская, 83/53.
Отметим, накопление долгов за отопление и горячую воду – это в первую очередь общие риски для теплоснабжения города. Модернизация инфраструктуры, закупки газа и необходимых для ремонта материалов являются обязательными составляющими надежной и бесперебойной работы столичной энергетики.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.