Во время строительства метро "Демиевская" упал кран: интересные факты

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В процессе проектирования у станции было 4 названия

В Киеве во время строительства станции Оболонско-Теремковской линии метро "Демиевская" в январе 2006 года произошло ЧП, в результате которого обвалилась опорная стена и упал кран.

Как сообщает 44, из-за этого сильно изменился график строительства станции.

Станция должна была быть типовой мелкого заложения.

Ее начали возводить летом 2005 года, а закончили в 2009. При этом официальное открытие "Демиевской" произошло только 15 декабря 2010 года. Причина – ждали окончания строительства остальных станций очереди.

Прообраз современного облика станции.
Вариант оформления кассового зала.
Варианты малоизвестных не воплощенных эскизов "Демиевской".
Варианты малоизвестных не воплощенных эскизов "Демиевской".

Станция имеет прямую островную 104-метровую платформу шириной 11,1 метров. У нее есть эскалаторы, хотя ее заложение неглубокое. Также имеются лифты, поскольку она уже является современной.

Еще кассовый зал.

Примечательным является формат освещения. Оно представляет из себя яркие светильники, размещенные на верхушках колонн и отражающиеся в потолке.

Именно эти рендеры долгое время показывали на всех презентациях.
Этот вариант цветовой гаммы самый спокойный и приятных из всех.
Один из вариантов оформления станции.
Колонны станции облицованы лекальным гранитом коричневого цвета.

Станция метро "Демиевская" получила свое название благодаря исторической местности Демиевка, в которой она и расположена. Откуда происходит название Демиевки, точно не установлено. По предположениям, либо от фамилии Демиевых, либо от слова "дмить" или "демить".

Подобная конструкция станции в Киеве применялась впервые.

В процессе проектирования, предлагались также названия станции "Московская площадь", "Автовокзальная площадь" и "Автовокзальная". Последние связаны с тем, что неподалеку находится Центральный автовокзал Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ради строительства станции метро Оболонско-Теремковской линии "Тараса Шевченко", пришлось снести целый ряд зданий.

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