Во время строительства метро "Демиевская" упал кран: интересные факты

В Киеве во время строительства станции Оболонско-Теремковской линии метро "Демиевская" в январе 2006 года произошло ЧП, в результате которого обвалилась опорная стена и упал кран.

Как сообщает 44, из-за этого сильно изменился график строительства станции.

Ее начали возводить летом 2005 года, а закончили в 2009. При этом официальное открытие "Демиевской" произошло только 15 декабря 2010 года. Причина – ждали окончания строительства остальных станций очереди.

Станция имеет прямую островную 104-метровую платформу шириной 11,1 метров. У нее есть эскалаторы, хотя ее заложение неглубокое. Также имеются лифты, поскольку она уже является современной.

Примечательным является формат освещения. Оно представляет из себя яркие светильники, размещенные на верхушках колонн и отражающиеся в потолке.

Станция метро "Демиевская" получила свое название благодаря исторической местности Демиевка, в которой она и расположена. Откуда происходит название Демиевки, точно не установлено. По предположениям, либо от фамилии Демиевых, либо от слова "дмить" или "демить".

В процессе проектирования, предлагались также названия станции "Московская площадь", "Автовокзальная площадь" и "Автовокзальная". Последние связаны с тем, что неподалеку находится Центральный автовокзал Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ради строительства станции метро Оболонско-Теремковской линии "Тараса Шевченко", пришлось снести целый ряд зданий.