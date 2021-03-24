Синоптики рассказали, когда в Киеве начнется потепление

Уже с пятницы, 26 марта, в Киеве отступят морозы и в город придет настоящая весна.

Об этом стало известно из прогноза Укригдрометцентра на 24 -28 марта.

До конца рабочей недели в столице еще сохраниться холодна погода. Так, в четверг, 24 марта ночью столбики термометра опустятся до - 5 градусов, но уже днем потеплеет до +9 градусов. Осадков не ожидается.

В пятницу, 26 марта, ночью еще слегка подморозит до - 3 градусов, но дем столбики термометра покажут + 9 градусов. Осадков не ожидается.

А вот 27-28 марта отступят и ночные морозы. Ночью температура воздуха будет опускаться к отметке 0 градусов, а днем поднимется до + 10. В воскресенье, 28 марта, в городе пройдет дождь.

По данным немецкого портала погоды Wetteronline уже с 29 марта потеплеет до +13 градусов. И позитивная тенденция продлиться и в первую неделю апреля, при этом, возможны периодические дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник 23 марта Киев накрыли сильные метели. К вечеру сильно похолодало и в городе установился временный снежный покров.