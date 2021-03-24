Синоптики розповіли, коли в Києві потеплішає

Уже з п'ятниці, 26 березня, в Києві відступлять морози і в місто прийде справжня весна.

Про це стало відомо з прогнозу Укрігдрометцентру на 24 -28 березня.

До кінця робочого тижня у столиці ще збережеться холодна погода. Так, у четвер, 24 березня, вночі стовпчики термометра опустяться до -5 градусів, але вже вдень потеплішає до +9 градусів. Опадів не очікується.

У п'ятницю, 26 березня, вночі ще злегка підморозить до -3 градусів, але вдень стовпчики термометра покажуть +9 градусів. Опадів не очікується.

А ось 27-28 березня відійдуть і нічні морози. Вночі температура повітря буде опускатися до позначки 0 градусів, а вдень підвищиться до +10. У неділю, 28 березня, в місті пройде дощ.

За даними німецького порталу погоди Wetteronline вже з 29 березня потеплішає до +13 градусів. І позитивна тенденція триватиме і в перший тиждень квітня, до того ж можливі періодичні дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 23 березня, Київ накрили сильні хуртовини. До вечора сильно похолодало і в місті встановився тимчасовий сніговий покрив.