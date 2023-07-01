Вместо Могилянки – колокольня и старый Гостиный двор: опубликовано уникальное фото Подола в Киеве в 1916 году

Контрактовая площадь в Киеве известна еще во времена Киевской Руси и всегда была центром торговли нашей столицы. В 1916 году она выглядела совсем иначе, чем в наши дни, в частности это касается здания Гостеприимного двора.

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Уникальные фото того периода были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была эта локация почти 110 лет назад.

"Фонтан Самсон, 1916 год. Справа – оригинальное здание Гостеприимного двора. На месте колокольни Братского монастыря сейчас стоит корпус Киево-Могилянской академии", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованному фото можно увидеть, что Гостиный двор раньше был одноэтажным зданием, а на Контрактовой площади был рынок. Впоследствии там появится конечная остановка трамвая, линия которого вела на левый берег Киева, но и ее потом демонтируют.

Контрактовая площадь – одна из старейших в Киеве, возникла еще во времена Киевской Руси. В 1123—1136 годах здесь была возведена церковь Богородицы Пирогощи. После разрушения Верхнего города монголо-татарами центр Киева переместился на Подол, и Контрактовая площадь стала центральной. В XV веке здесь была возведена ратуша, позже – старинный колодец-фонтан "Самсон".

В XVI-XVIII веках вблизи площади возник комплекс Братского монастыря. До 1834 г. на площади проходили парады вооруженных сил магистрата, киевских ремесленных цехов, так называемого мещанского корпуса, конных подразделений.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще ро одной ветке – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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