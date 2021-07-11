Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на песню "Однажды я стану мэром", созданную группой Karta Svitu, фронтменом которой является известный блогер и музикан т Иван Марунич.

Соответствующее видео мэр столицы разместил в своем Instagram.

"Говорят, новая песня от Ивана Марунича и группы Karta Svitu, соавтором которой внезапно стал и я - уже хит. Вы слышали?", – написал Виталий Кличко.

На днях Иван Марунич прокомментировал создания песни: "Несколько недель назад я записал экспромтом песню за рулем машины и опубликовал у себя на странице в Facebook. С первых же минут понеслись ругательства и приятные комментарии. Когда же на следующий день в комментариях ответил мэр Киева Виталий Кличко , то к лайкам еще и добавились звонки от журналистов. Большинство заканчивали интервью просьбами записать студийный сингл. Люди попросили – мы сделали! ".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко записал свой ответ на видео в стихотворной форме и посоветовал Ивану "продолжать музыкой заниматься". Ответ мэра группа замиксовала и вставила в финальную запись.

Хит вошел в тренды музыкальных хитпарадов, в частности он попал в топ лучших новинок Apple Music.