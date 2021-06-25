Известный украинский блогер сочинил хит про Кличко, мэр записал видеоответ

В пятницу, 25 июня, мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на видеоклип "Я стану мэром", который накануне записал известный украинский блогер Иван Марунич и выложил видео в соцсети Facebook.

В ролике длительностью 2 мин 24 секунды Марунич катается на машине по улицам города и поет о работе мэра, намекая на Кличко. Он отметил, что также проводил бы ежедневные пресс-брифинги и информировал киевлян о ситуации в городе и о ближайших планах властей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также блогер отметил в клипе, что если он станет мэром, то его будут цитировать так же, как и Виталия Кличко.

Видео дня

В ролике Марунич иронично похвастался, что когда-то запустит поезда Интерсити на Троещину, а также отметил, что Кличко любит кататься по улицам столицы на велосипеде.

Мэр Киева со свойственным ему юмором отнесся к клипу и записал в ответ Маруничу короткое стихотворение.

"Зачем тебе эти бессонные ночи, каждый постоянно что-то от тебя хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, – музыкой лучше заниматься", – отреагировал Кличко.

Отметим, что пользователи Facebook оценили как сам клип Марунича, так и ответ Кличко. В комментариях они писали "класс", "огонь" и "молодец" мэру Киева, а блогера благодарили за хорошее настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко вручил государственные награды и отличия городского головы лучшим киевлянам за значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности. Их получили государственные служащие, врачи, работники культуры, учителя, многодетные матери, общественные активисты и волонтеры.