"Ветеранка" с советской звездой, засветившаяся у Мемориала вечной славы в Киеве, с 2018 года была в базе "Миротворца". Фото

"Ветеранка", которая пыталась пройти в Мемориал вечной славы в Киеве в форме, похожей на советские и с запрещенной символикой, находится в базе проекта "Миротворец". Отмечается, что она неоднократно участвовала в антигосударственных акциях.

Об этом сообщили в социальных сетях. Есть информация, что она имеет отношение к антиукраинской пропаганде.

Так, 9 мая женщина и мужчина в военной форме, похожей на советскую, пытались пройти в Мемориал вечной славы. При этом на их головных уборах была советская символика – красная звезда с гербом несуществующего СССР.

Правоохранители спокойно сообщили нарушителям об ответственности из-за демонстрации запрещенной символики. Полицейские проинформировали их, что они смогут пройти при одном условии – снять звезды. Однако женщина это делать отказалась – по ее словам, форма принадлежала матери, а медали – юбилейные.

По информации соцсетей, участие в провокации принимала женщина, похожая на Галину Савченко. В базе проекта "Миротворец" отмечается, что она родилась в период с 1949 по 1950 годы (после Второй мировой войны), занимается антиукраинской пропагандой и участвует в антигосударственных акциях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в четверг, 9 мая, чтобы возложить цветы у Вечного огня, в Мемориал вечной славы пришло небольшое количество людей. Не обошлось и без провокаций – женщина и мужчина в форме, похожей на советскую, пытались пройти к монументу, имея на одежде запретную символику.

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