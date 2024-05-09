"Молодежь поздравляет нас": в Киеве "ветеранка" с советской звездой устроила провокацию у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж

В Печерском районе Киева в четверг, 9 мая, чтобы возложить цветы у Вечного огня к Мемориалу вечной славы пришло небольшое количество людей. Не обошлось и без провокаций – женщина и мужчина, в форме, похожей на советскую, пытались пройти к монументу, имея на одежде запретную символику.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия за правопорядком следят сотрудники полиции.

Так, 9 мая, в день, который ранее отмечался как "День Победы", очень мало киевлян пришло в Мемориал вечной славы в Печерском районе. С самого утра одиночные граждане приходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы и почтить погибших во время Второй мировой войны. Некоторые из них фотографировались на месте и сразу уходили.

Не обошлось и без провокационных моментов – женщина и мужчина в военной форме, похожей на советскую, пытались пройти к монументу. При этом на их головных уборах была советская символика – красная звезда с гербом несуществующего уже СССР. Правоохранители спокойно сообщили нарушителям об ответственности из-за демонстрации запрещенной символики. Полицейские проинформировали их, что они смогут пройти при одном условии – снять звезды. Однако женщина это делать отказалась – по ее словам, форма принадлежала ее матери, а медали – юбилейные.

Следует добавить, что настоящих ветеранов Второй мировой войны в этот день у Мемориала вечной славы заметно не было.

Напомним, что в Украине в апреле 2015 года был принят Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что ныне "нацизм Путина, как и прежде нацизм Гитлера, хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались", однако украинские воины храбро противостоят врагу.

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