Ветеран войны седьмой день голодает на Майдане из-за строительства Национального военного кладбища: чего он требует

На площади Независимости в Киеве активист и ветеран Сергей Янюк по кличке Латыш уже больше недели проводит голодовку. Бывший военный хочет привлечь внимание властей к строительству Национального мемориального военного кладбища на участке, где, как считают некоторые специалисты, в будущем могилы могут затопить грунтовые воды.

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Так это или нет, точно Сергей не знает. Однако поскольку его многочисленные вопросы соответствующие чиновники вообще проигнорировали, ветеран теперь рассчитывает только на главу государства. Латыш говорит, что ждет президента с письмом, где будут гарантии, что захоронений на НМВК не будет без соответствующих исследований.

Сергей "Латыш" Янюк – ветеран, с 2016-го до 2022 года вместе с женой и дочерью жил в Риге. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину и присоединился к 130 батальону Сил территориальной обороны ВСУ. Защитник получил ранение в Ирпене и потерял часть ноги.

Латыш начал свой протест еще 19 мая на площади Независимости, вблизи народного мемориала павшим. Ветеран требует, чтобы чиновники встретились с ним, потому что есть риск, что в будущем произойдет подтопление могил и загрязнение питьевой воды.

"Воинов собираются хоронить в воде, несмотря на нарушение всех законов. Минветеранов и Кабмин нарушили все законы. На сегодня и я, и архитекторы, и умные люди, и гидрологи ГСЧС считают, что это большая ошибка", – говорит сам ветеран.

Как утверждают в ОО "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями" (организация также выступает против обустройства кладбища на определенном чиновниками месте), правительство проиграло уже три суда, более того, Минветеранов получило оригинал письма от Бернской конвенции "с призывом к проведению исследований, чтобы как минимум найти альтернативу" месту захоронений.

"Это по вопросу экологии нашей Украины. Они шокированы действиями нашего государства по поводу уничтожения экологии. Я шокирован по поводу того, что моих собратьев, святых воинов Украины, будут хоронить в воде, где они будут успешно гнить и части их тел будут попадать в реки Киевщины", – говорит Янюк.

Ветеран требует встречу с президентом Владимир Зеленским, чтобы рассказать Гаранту Конституции о проблеме со строительством НВМК.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство по делам ветеранов еще в 2023 году представило проект Национального военного мемориального кладбища. Как уверяли власти, еще во время проектирования "был учтен зарубежный мемориальный опыт", в частности, всемирно известного Арлингтонского национального кладбища в США.

Уже летом 2024 года проектная документация строительства первой очереди Национального военного мемориального кладбища была одобрена на государственной экспертизе. ГП "Укргосстройэкспертиза" подтвердила, что НВКМ якобы соответствует государственным строительным нормам, стандартам и правилам, причем "с соблюдением требований по экологичности, прочности, надежности, долговечности и инклюзии".

А осенью того же года начались работы по строительству первой очереди Национального военного мемориального кладбища. Сначала были размечены поля для захоронений и начались строиться подъездные пути. Причем в Минветеранов рассчитывали сразу же начинать и первые захоронения на НВКМ.

В начале текущего года общественность, воины ВСУ и родственники погибших защитников обратились к руководству Украины относительно негативной ситуации, которая сложилась вокруг НВМК. В частности, люди возмутились из-за непрозрачности проведения тендеров и принятия решений, связанных с Национальным военным мемориальным кладбищем.

Известно, что главное военное кладбище Украины будет строить компания, которая была создана через день после объявления тендера. Это консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

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