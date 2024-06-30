Проект строительства Национального военного мемориального кладбища прошел госэкспертизу: документ
Проектная документация строительства первой очереди Национального военного мемориального кладбища была одобрена на государственной экспертизе. Комплекс (более 260 гектаров) появится в Гатненской громаде на Киевщине.
ГП "Укргосстройэкспертиза" подтвердила: все отвечает государственным строительным нормам (ГСН), стандартам и правилам, с соблюдением требований по экологичности, прочности, надежности, долговечности и инклюзии. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство по делам ветеранов.
Следующий этап – объявление тендера и отбор подрядчика для строительства; получения разрешения на выполнение строительных работ.
Что предусмотрено в проекте первой очереди строительства:
– секторы захоронений;
– колумбарные стены;
– монументы и мемориал;
– зданик траура;
– административное здание;
– хозяйственное здание и ангар;
– пункт охраны;
– артезианские скважины;
– насосная станция, локальные очистные сооружения;
– трансформаторные подстанции и котельная;
– остановка общественного транспорта и подъездная дорога;
– ограждения.
Также строители позаботятся о создании зоны рекреации, центральной площади, открытых автостоянок, площадок для сбора твердых бытовых отходов, подземных модульных систем сбора мусора, инженерных сетей и т.д..
"Спасибо всем, кто поддерживает этот проект", – написала пресс-служба Минветеранов.
Дополняется...