Проект строительства Национального военного мемориального кладбища прошел госэкспертизу: документ

Проектная документация строительства первой очереди Национального военного мемориального кладбища была одобрена на государственной экспертизе. Комплекс (более 260 гектаров) появится в Гатненской громаде на Киевщине.

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ГП "Укргосстройэкспертиза" подтвердила: все отвечает государственным строительным нормам (ГСН), стандартам и правилам, с соблюдением требований по экологичности, прочности, надежности, долговечности и инклюзии. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство по делам ветеранов.

Следующий этап – объявление тендера и отбор подрядчика для строительства; получения разрешения на выполнение строительных работ.

Что предусмотрено в проекте первой очереди строительства:

– секторы захоронений;

– колумбарные стены;

– монументы и мемориал;

– зданик траура;

– административное здание;

– хозяйственное здание и ангар;

– пункт охраны;

– артезианские скважины;

– насосная станция, локальные очистные сооружения;

– трансформаторные подстанции и котельная;

– остановка общественного транспорта и подъездная дорога;

– ограждения.

Также строители позаботятся о создании зоны рекреации, центральной площади, открытых автостоянок, площадок для сбора твердых бытовых отходов, подземных модульных систем сбора мусора, инженерных сетей и т.д..

"Спасибо всем, кто поддерживает этот проект", – написала пресс-служба Минветеранов.

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