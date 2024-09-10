Стартовало строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища: в Минветеранов анонсировали первые захоронения

Работы по строительству первой очереди Национального военного мемориального кладбища уже начались. Речь идет о полях для захоронений и подъездных путях.

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Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил заместитель министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов в эфире национального телемарафона. Он отметил, что осенью уже будут начаты первые захоронения. Впрочем, конкретной даты он не назвал.

"Активно идет строительство, начаты строительные работы, получены все разрешения. Как и было запланировано, чтобы осенью начать первые захоронения", - сказал Фархадов.

В свою очередь директор госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Пронюткин заявил, что в первый пусковой комплекс первой очереди входят поля для захоронений и подъездные пути, и его должны завершить через три месяца.

"Где-то примерно в ноябре должны начаться первые захоронения. Потом уже будем строить админздание, хозяйственные постройки до конца 2025 года", - добавил он.

8 декабря 2023 г. парламент принял закон об обеспечении создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение по определению местоположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненском сельском территориальном обществе Фастовского района Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня 2024 года проектная документация строительства первой очереди Национального военного мемориального кладбища была одобрена на государственной экспертизе. Комплекс (более 260 гектаров) появится в Гатненском обществе на Киевщине.

14 июля 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление о внешнем виде Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Он будет базироваться на многолетней украинской военной традиции – нагробные сооружения будут либо в форме казацкого креста, либо прямоугольной таблицы с закругленным верхом.

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