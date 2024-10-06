'Верните Героев живыми': в Киеве провели акцию в поддержку пленных защитников 'Азовстали'. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 6 октября, прошел митинг в поддержку пленных защитников Мариуполя и украинских военных. В акции, которую провели вблизи Почтовой площади, приняли участие небезразличные украинцы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Люди вышли, несмотря на непогоду.

Так, в воскресенье в Киеве на Подоле неравнодушные украинцы устроили акцию "Free Аzov", цель которой напомнить о пленных военных ВСУ и защитниках Мариуполя.

Участники акции на Набережном шоссе рядом с Почтовой площадью вышли поддержать находящихся в плену врага воинов, держа в руках плакаты с надписями, в частности, "Плен убивает", "Free Azov", "Верните Героев живыми!", "РФ не включает в обмен незаконно осужденных, Free Azov", а также с призывом к водителям поддержать митинг автомобильным сигналом.

Напомним, резолюция, в которой Совет Европы впервые поднял вопрос освобождения и последующей реабилитации украинских пленных, была единогласно принята в среду, 2 октября, на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Также от России требуется соблюдать положения международного гуманитарного права.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 177 украинских военнопленных погибли в российских колониях и тюрьмах после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тысячи других подвергаются пыткам, оставаясь в неволе.

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