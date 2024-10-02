ПАСЕ приняла первую резолюцию, касающуюся украинских гражданских и военных пленных и пропавших без вести

Резолюция, в которой Совет Европы впервые поднял вопрос освобождения и последующей реабилитации украинских пленных, была единогласно принята в среду, 2 октября, на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Также от России требуется соблюдать положения международного гуманитарного права.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он добавил, что резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица, находящиеся в плену в результате агрессивной войны Российской Федерации против Украины", поддержали единогласно все 74 депутата, присутствовавших в зале.

В первую очередь, ПАСЕ призывает Совет Европы обеспечить приоритетность этой темы в международной политической повестке дня всех государств-членов, призывает давить на России относительно надлежащего обращения с пленными, согласно международному гуманитарному праву, а также приложить усилия к их скорейшему освобождению, социально-медицинской реабилитации и привлечения к ответственности русской Федерации.

"Ассамблея поощряет создание более постоянного механизма для обмена или освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины, при активном участии Международного комитета Красного Креста и других заинтересованных сторон", – говорится в тексте резолюции.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Россия совершает преступления, которые носят постоянный характер.

"Систематическая пытка, внесудебные казни и жестокое обращение с украинскими военнопленными и гражданскими, которых незаконно удерживает Россия. Это преступления, которые носят постоянный характер. Они спланированы и организованы на уровне российского государственного руководства", – сказал он.

Он подчеркнул, что это ужасное явление требует коллективной реакции для:

– Поиск и освобождение каждого украинского военнопленного или удерживаемого гражданского.

– Привлечение к ответственности виновников этих преступлений.

– Обеспечение надлежащего ухода и реабилитации пострадавших.

Кроме того, ассамблея поддерживает идею всеобъемлющего обмена, то есть "всех на всех".

В документе отмечается, что "пытки, применяемые российскими властями в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины, широко распространены и систематичны".

Документ также напоминает Комитету министров СЕ, что "государства-партнеры, включая государства-члены Совета Европы, могут вводить пакеты международных целевых санкций против российских должностных лиц, ответственных за незаконное лишение свободы украинских гражданских лиц".

Ассамблея призывает Интерпол, другие международные организации и все государства содействовать поиску и преследованию военных преступников.

ПАСЕ считает, что "Совет Европы и его государства-члены могли бы играть важную роль в оказании экспертной и финансовой поддержки реабилитации освобожденных пленных, создав специальную программу, которая могла бы финансироваться из замороженных активов РФ".

Отдельным пунктом в резолюции упомянуто незаконное содержание РФ находящихся в ужасных условиях украинских журналистов, а также заключенных крымских татар.

"Ассамблея подчеркивает, что ситуация во временно оккупированном Крыму остается особенно сложной, и призывает своих членов привлекать свои правительства, гражданское общество и медиасети для повышения осведомленности о тяжелом положении украинских журналистов", – говорится в резолюции.

В ней также приводятся последние данные, согласно которым по состоянию на сентябрь 2024 года в общей сложности 65 956 военнослужащих и гражданских лиц зарегистрированы как пропавшие без вести или захвачены в плен РФ. Только 3672 человека были возвращены из российского плена с начала полномасштабного вторжения, среди них треть считалась в Украине пропавшими без вести, поскольку Россия, вопреки международным обязательствам, не предоставляла информации о них.

Резолюция была подана по срочной процедуре. Докладчицей выступила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

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