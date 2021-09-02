Верховный Суд запретил вводить в эксплуатацию "Дом монстр" на Подоле

Верховный суд Украины запретил вводить в эксплуатацию 12-этажный дом, расположенный на улице Нижний Вал, 27-29. Здание более известно под названием "Дом монстр" на Подоле.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский. Решение было принято 31 августа.

"Дом-монстр" на Подоле не будут вводить в эксплуатацию! Кассационная жалоба Киевского городского совета удовлетворена! Верховный Суд 31 августа отменил постановление суда апелляционной инстанции, которой раньше давалась возможность ввести в эксплуатацию здание по адресу ул. Нижний Вал, 27-29. Решение "продержалась" чуть менее трех месяцев – с 8 июня", – написал Мондриевский.

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Чиновник добавил, что позиция городских властей и мэра столицы Виталия Кличко остается прежней. Здание сможет функционировать только в том случае, если застройщик ООО "Патели Лизинг" снесет самовольно достроенные этажи.

Напомним, история с "домом-монстром" началась в 2005 году с выделением земельного участка. В 2009-м город согласовал проект на восемь этажей плюс один подземный.

В 2010 году ООО "Патели Лизинг" обратилось в Киевскую горгосадминистрацию и получило "добро" на корректировку проектной документации. Таким образом, дом "вырос" еще на четыре этажа.

Государственная инспекция архстройконтроля в 2011 году зафиксировала нарушение законодательства, а прокуратора района внесла предписание. В 2014 году власти Киева обратились в суд о сносе "лишних" этажей.

В 2016 году Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи его помещений.

Впрочем, ООО "Патели Лизинг" в 2017 году начало делать все, чтобы "узаконить" право на отдельные квартиры в недострое через суд.

А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019 году отменил запрет на возведение "дома-монстра". Ранее запрет был наложен Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы. Выяснилось, что скандальный дом во время заселения людей может просто провалиться в метро.

Хозяйственный суд Киева 27 ноября 2019 года разрешил снести четыре верхние этажи скандального "дома-монстра" на Подоле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 июля суд наложил арест на уникальное здание "Цветы Украины". Это решение запретило производить любые действия с данным сооружением. 3 августа уникальный дом "Цветы Украины" внесли в перечень объектов культурного наследия Киева.