ВДНХ открывает юбилейный сезон: десятая 'Зимняя Страна' стартует уже 30 ноября

В этом году ВДНХ отмечает важный рубеж: уже в десятый раз комплекс станет местом зимней магии, открыв для гостей юбилейную "Зимнюю Страну".

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Каждую зиму ВДНХ принимает более миллиона посетителей, из которых половина – семьи с детьми. По опросам, 96% гостей становятся счастливее, посетив "Зимнюю Страну", для них это не только развлечения, но и место, где можно почувствовать себя беззаботно, где оживают мечты и рождаются новые семейные воспоминания.

За десять лет существования "Зимней страны" ее посещение в праздничный сезон стало неизменной традицией для сотен тысяч украинских семей. Несмотря на вызовы, Рождество и Новый год здесь уже десять лет празднуют с теплом и светом, превращая каждую встречу в возможность провести время вместе и погрузиться в настоящую зимнюю атмосферу.

В этом году вместе с новогодним настроением гостям в "Зимней стране" обещают подарить настоящее чудо. Территорию ВДНХ традиционно заполонят сказочные персонажи и уже давно понравившиеся всем снеговики Няша, Добряк, Умник, Лакомка, Затейник, Озорник и Сяйва.

Все любимые праздничные локации будут работать по привычному расписанию: огромный каток площадью 2500 кв. м, рождественская ярмарка, "Оранжерея чар", Венецианская карусель, колесо обозрения, Альпийская горка, "Резиденция Санты", "Рождественская фабрика грез", Animal Park, "Планета бабочек", Музей науки, различные аттракционы.

После активного отдыха гости смогут согреться на рождественском фудкорте, где будут предлагать гриль-блюда, популярный фастфуд, который в этом году пополнится меню "Реберня", сладости, глинтвейн и другие горячие напитки, или в многочисленных заведениях на территории ВДНХ: Coffee Lover, HayLoft 2.0, "Белый налив", БПШ, DOT 2, Biologist, KVITKOVA.Оранжерея, азиатское бистро "Павильон 98" и других.

На центральной площади у елки будет проходить праздничная анимационная программа со снеговиками и сказочными героями в главных ролях. Шоу будет проходить ежечасно с 12:00 до 18:00. Программа продлится с 30 ноября по 26 января в выходные дни, а в праздничный период с 23 декабря по 5 января – ежедневно.

Через десять лет "Зимняя страна" на ВДНХ стала неотъемлемой частью зимних традиций Киева, даря гостям теплые воспоминания и яркие эмоции. На "Рождественской фабрике грез" было расписано более 100 тысяч новогодних украшений, каждое из которых стало частью праздника во многих семьях. А на катке установили национальный рекорд по самому массовому поцелую, объединив посетителей в сказочном моменте радости. В прошлом году к веселым снеговикам присоединилась новая героиня – Сяйва, которая внесла еще больше тепла и света в праздничную атмосферу, создавая особое настроение для каждого гостя.

Счастливые рекорды юбилейного сезона – впереди!

"Зимняя Страна" на ВДНХ будет работать ежедневно с 30 ноября по 2 марта. Вход свободный.