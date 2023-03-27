В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет в Киеве 27 марта

В Киеве в понедельник, 27 марта, отсутствует дефицит в энергосистеме города. Однако при авариях сетей могут быть отключения света.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Восстановление поврежденной инфраструктуры еще не завершено.

"Столица - со светом! По актуальной информации "Укрэнерго", в энергосистеме города отсутствует дефицит. Поэтому для Киева лимиты не приходились. Потребление значительно ниже, чем в понедельник на прошлой неделе. Это связано со значительным потеплением", – говорится в сообщении.

В Киевской МВА добавили, что если у вас нет света, то причиной может быть локальная авария. Узнать актуальную информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, "Укрэнерго" призвало украинцев отказаться от участия в "Часе Земли" и одновременно не отключать все энергоприборы. Это может привести к большим проблемам в энергосистеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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