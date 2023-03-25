В "Укрэнерго" призвали украинцев игнорировать "Час Земли": это может навредить энергосистеме

"Укрэнерго" призвало украинцев отказаться от участия в "Часе Земли" и одновременно не отключать все энергоприборы. Это может привести к большим проблемам в энергосистеме.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Telegram. "Пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет – это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может сильно навредить энергосистеме!" – говорится в сообщении компании.

Количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленного. Одновременное отключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эта акция будет поддержана многими украинцами, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах.

"Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов РФ", – отмечают в компании.

Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!