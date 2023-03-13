"Не было света, воды, отопления": Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию населения Киева из-за массированных ракетных ударов РФ
Из-за массовых ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.
Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко, передает издание RND. Энергетики и коммунальщики круглосуточно восстанавливали поврежденные объекты.
Как рассказал мэр Киева, в январе городские власти были близки к тому, чтобы "призвать население к эвакуации".
"Самый тяжелый блекаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", – напомнил Кличко.
Мэр подчеркнул, что критическая инфраструктура Киева устояла благодаря круглосуточной работе и усилиям энергетиков и коммунальщиков.
Кличко добавил, что немецкий ЗРК IRIS-T SLM, который эффективно сбивает российские ракеты, помог спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней". Он призвал власти ФРГ не медлить с предоставлением Украине вооружений и боеприпасов.
Добавим, IRIS-T – это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году.
Напомним, в ночь с 5 на 6 марта страна-террорист РФ совершила очередную атаку на Киев с использованием дронов-камикадзе. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 9 марта Россия совершила массированную атаку ракетами и дронами по регионам Украины. Около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.
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