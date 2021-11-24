В центре Киева ограничат движение транспорта: названы улицы. Карта

В центре Киева в среду, 24 ноября, на нескольких улицах с 10:30 до 17:00 ограничат движение транспорта. В столице пройдут массовые мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. В полиции призвали выбрать альтернативные маршруты для того, чтобы доехать в нужное место.

Так, движение ограничат на следующих улицах:

Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улицы Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

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"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", – резюмировали в полиции.

Напомним, в столице на проспекте Героев Сталинграда начали капитальный ремонт дороги. Из-за этого с 1 по 30 ноября было изменено движение троллейбусов № 24 и № 34.

В Оболонском районе Киева 11 ноября временно перекрывали движение транспорта на съезде с Северного моста на проспект Героев Сталинграда из-за ремонтных работ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве до 6 декабря из-за капитального ремонта дороги частично ограничили движение на улице Льва Толстого.