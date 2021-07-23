В центре Киева возле здания МИДа паслись козы. Фото

В столице заметили двух коз, которые паслись в самом центре города. Их увидели у здания Министерства иностранных дел Украины.

Фото животных у МИД опубликовал член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль. Он отметил, что животных надо отлить в бронзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Этих двух коз регулярно замечают в центре столицы. В частности, в 2019 году их несколько раз фотографировали и у МИД и на Михайловской площади, и видели их и в сквере возле Владимирского проезда.

Видео дня

В комментариях под заметкой пользователи шутили, что на фото у МИД "российская делегация", а журналистка Наталия Влащенко отметила, "вот где настоящий постмодернизм".

У животных есть хозяин, который живет неподалеку от МИД на улице Аллы Тарасовой. Они живут не в квартире, а в специальном оборудованном гараже во дворе. Козочки Зита и Остророжка стали своеобразным символом столицы.

Несмотря на то, что их видели уже не раз, их появление на улицах города всегда вызывает положительные эмоции у киевлян и у гостей столицы. И это очень нравится их владельцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лабрадора, которого похитили шесть лет назад, вернули его хозяину. Несмотря на долгую разлуку, собака узнала своего владельца.