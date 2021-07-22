В Киеве лабрадор после 6 лет разлуки узнал своего хозяина: как нашли собаку. Видео

В Киеве похищенного 6 лет назад лабрадора вернули хозяину. Собаку прятали в Бориспольском районе.

О счастливом финале драматической истории на своей странице в Facebook сообщила Наталья Рец. Она отметила, что лабрадора нашли благодаря клейму заводчика (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Веню похитили в Переяслав-Хмельницком, когда ему было 5 лет. Сейчас псу 11. В последнее время он жил на цепи в частном доме женщины, которая пьянствует. Хозяева долго разыскивали своего любимца, но все попытки оказались тщетными.

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Четырехлапого похитили и прятали. Но благодаря усилиям неравнодушных людей его удалось найти и передать хозяину. Веня узнал своего владельца и счастливо бросился ему в объятия.

"Благодаря сердечности соседей, собаку удалось забрать для лучшей судьбы. История Вени/Роя закончилась счастливо. Хозяева мчатся в Киев", – отметила Наталья Рець.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля мужчина во время сильного ливня спас пса от потопа. Теперь благодарное животное работает охранником и стало звездой сетей. Кличка собаки – Бармалей.