В центре Киева вместо травы решили покосить песок на пляже. Видео

В четверг, 15 июля, на Трухановом острове в Киеве произошел курьезный случай. Работники в униформе решили "скосить" песок на Центральном пляже, несмотря на то, что вокруг было много сорняков.

О "новом способе" борьбы с зарослями у водоемов написала киевлянка Людмила Билека на своей странице в Facebook. Она добавила к своей публикации соответствующее видео.

Она отметила, что работы по благоустройству происходили среди знойного дня. На видео можно увидеть, что люди в специальной форме, косят песок на пляже, хотя совсем рядом есть огромные заросли травы.

"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия в Коммунальное предприятие" Киевблагоустройство"?" – отметила Билека.

Видео дня

В КП "Киевблагоустройство" OBOZREVATEL рассказали что кошение газонов происходит при достижении высоты травяного покрова в 10-15 сантиметров. Однако, при таких работах нельзя уничтожать всю зелень – должен остаться покров высотой 5 сантиметров.

Также на предприятии отметили, что благоустройством пляжей занимаются их балансодержатели, а "Киевблагоустройство" за это ответственности не несет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве гости и жители столицы спасаются от жары на водоемах и реках города. В то же время пляжи практически "забиты" отдыхающими.