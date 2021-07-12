В Киеве люди спасаются от жары возле воды, на пляжах не пройти. Фото

В Киеве гости и жители столицы спасаются от жары на водоемах и реках города. При этом пляжах практически "забиты" отдыхающими..

Фото сделанное в Гидропарке на своей странице в социальной сети Facebook разместил киевлянин Oleksandr Khomenko. Больше всего комментаторов удивил цвет реки Днепр.

"Киев, Гидропарк, воскресенье", – говорится в подписи к фото.

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Отметим, что пользователи соцсети активно комментировали не количество отдыхающих, а сам Днепр. Украинцев насторожил темный цвет воды.

"Берег красивый разноцветный, а вот вода какая-то стремная", "черная река какая-то". Один из пользователей предположил, что "это кока-кола", на что ему сразу же в шутливой форме ответили, что "осы вероятно облизывать будут купальщиков".

Напомним, погода в Украине в понедельник, 12 июля, испортится: в регионах пройдут дожди с грозами. Местами ожидается шквальный ветер 15-20 м/с и град. В Киеве 12 июля воздух прогреется до отметки термометра +31... +33 градуса, ночью +19... +21. Днем прогнозируются дожди с грозами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие 10 дней погода в Киеве будет жаркой, а температура воздуха в среднем составит +32. Однако в некоторые дни ожидаются осадки, а 21 июля в столице "похолодает" до +24.